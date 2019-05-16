9 أشخاص محتجزون في انهيار مبنى وسط شنغهاي

علق 9 أشخاص على الأقل، تحت أنقاض مبنى صناعي لشركة تجارة سيارات، بعد انهياره في شنغهاي، الخميس، وذلك خلال القيام بترميمه، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.

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وأكد مكتب الإغاثة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع قرابة الساعة 11,00 (3,00 ت غ) في وسط شنغهاي، مع تأكيد صحيفة "ذي بيبر" الصينية أن أربعة أشخاص على الأقل تم إنقاذهم حتى الآن من المبنى المنهار، قبل أن تفيد وسائل إعلام صينية أخرى بارتفاع عدد المنتشلين من الانهيار إلى 11 شخصا.



وأظهرت صور نشرت على الحساب عمالاً تغطيهم الدماء والغبار بينما تقوم فرق الإنقاذ بانتشالهم من بين أكوام الحطام.

وقالت هيئة الإطفاء في بيان، إن المبنى الواقع في حي تشانغنينغ بشنغهاي كان يخضع لأعمال تجديد عندما انهار صباح اليوم وبداخله نحو 20 شخصا.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 150 من رجال الإنقاذ موجودون في الموقع وانتشلوا 11 ناجيا. ولم تذكر كيف انهار المبنى.

وكان هذا المبنى قليل الارتفاع يضم شركة لبيع سيارات مرسيدس بنز.

ولم يؤكد مكتب الإغاثة، أو هيئة الإطفاء، مقتل أحد المصابين، كما لم يوفرا تفاصيل حول إصابات من تم انتشالهم.