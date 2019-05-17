بريطانيا: المؤبد لأحد النازيين الجدد خطط لقتل نائبة

حكمت قاضية في بريطانيا على شخص يزعم أنه عضو في جماعة بريطانية محظورة من النازيين الجدد، بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتخطيط لقتل مشرعة.

وأقر جاك رينشو بالذنب في اتهامه بشراء منجل واعتزامه قتل النائبة عن حزب العمال روزي كوبر والتهديد بقتل ضابط شرطة.

وأبلغت رئيسة المحكمة العليا مورا ماكغوان المتهم اليوم الجمعة بأن "في هذه قضية يمكن للحكم بالسجن المؤبد وحده فيها الارتقاء إلى الخطورة المروعة لجريمتك".

وقالت كوبر إنها تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتعرض فيها سياسي للتهديد.

وأضافت "أعتقد أن العدالة تحققت اليوم.. ليس من أجلي شخصيا فقط ولكن أيضا من أجل كل نائب في البرلمان وموظف حكومي ومن أجل طريقتنا الديمقراطية في الحياة والتي توفر لنا ميزة حرية التعبير بدون خوف من رد عنيف".