بعد لقاء بوتين وبومبيو.. عقوبات أميركية على 5 روس

أعلنت السُلطات الأميركيّة الخميس فرض عقوبات على خمسة روس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها اغتيال أحد زعماء المعارضة و"تعذيب وقتل" شخصين في الشيشان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيّام من لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، بدا أنّه مسعى من البلدين لإيجاد أرضيّة مشتركة بينهما.

وخلال تقديمها تقريرها السنوي الصادر بتكليف من الكونغرس في إطار "قانون مانييتسكي"، اتّخذت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إجراءات ضدّ خمسة أفراد وكيان واحد. ويتيح "قانون مانينتسكي" فرض قيود على حركة أفراد وكيانات في الولايات المتحدة متّهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم.

وقالت الخارجية إنّ أسماء هؤلاء أُضيفَت إلى "لائحة مانييتسكي" لأنّهم "مسؤولون عن الانتهاكات الأخيرة الجسيمة لحقوق الإنسان، وبينها قتل زعيم المعارضة الروسية بوريس نيمتسوف بخلاف القانون، وتعذيب وقتل شخصين في جمهوريّة الشيشان بخلاف القانون".

ونيمتسوف الذي لعب دورًا مهمًا في معارضة بوتين وكان نائباً لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، قُتل بأربع رصاصات عن قُرب على جسر في جوار الكرملين في العام 2015.

وعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أمام صحافيين "في شكل أو في آخر، سنتبنى مبدأ المعاملة بالمثل"، موضحا أن "كل شيء سيتم بما ينسجم مع المصالح القومية".

وردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالتأكيد في بيان أن "هذه الأفعال ستتبعها إجراءات في إطار المعاملة بالمثل"، معتبرة أن "هذه القرارات غير البناءة تسير عكس الآفاق الإيجابية للمحادثات الأميركية الروسية الأخيرة في سوتشي".

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ومن بين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات، الزعيم الشيشاني رسلان جيريمييف المقرب من رئيس الشيشان رمضان قديروف. ووُجّهت إلى جيريمييف تُهم بسبب تورطه في قتل نمتسوف.

ورأى قديروف على حسابه على تطبيق تلغرام أن العقوبات التي تستهدف قوة تدخل في الشرطة الشيشانية "دليل مؤكد على أن الولايات المتحدة تخاف منا".

كما تتهم السلطات الأميركية اثنين آخرين، هما غينادي كارلوف وإيلينا تريكوليا بإخفاء حقائق عن احتجاز سيرغي مانييتسكي ووفاته.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان "بعد نحو عشر سنوات من وفاته، ما زلنا نشعر بالقلق بسبب إفلات (القتلة) من العقاب في إطار الجريمة وغيرها من الجرائم العنيفة بحقّ ناشطين وصحافيين ومعارضين سياسيين".

كما تحدّثت عن "جوّ من الترهيب بحق أولئك الذين يعملون على كشف الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا.