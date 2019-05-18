بدوافع عنصرية.. مقتل مهاجر إفريقي بيد عسكريين مالطيين

أكد رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، السبت، أن مهاجرا من ساحل العاج "قتل بدم بارد" بيد جنديين مالطيين، مؤكدا توقيف القاتلين.

وكتب في تغريدة "أشكر شرطة مالطا التي كشفت هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد وذهب ضحيتها المهاجر من ساحل العاج"، ونشر صورا للشاب القتيل وآثار دماء على الطريق حيث اغتيل في مطلع نيسان/ابريل.

وأضاف "إن الشخصين الموقوفين لا يمثلان أخلاقيات القوات المسلحة المالطية التي تؤدي دورا هاما جدا لمجتمعنا".

وأوضح أن هناك تقريرا داخليا جاريا لتحديد ما إذا كانا "شخصين منحرفين معزولين أو إذا كانا عنصرين في شيء أكبر".

وشدد "أن كلمتي كراهية وانقسام لا مكان لهما في مجتمعنا"، منددا بكل من "يشيعون رسائل كراهية".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف مالطا" فإن المسؤولين المفترضين عن الجريمة التي وقعت في 6 نيسان/ابريل، تم توقيفهما الجمعة والسبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيق أن أحد الموقوفين اعترف باستهداف مهاجرين "لأنهم سود البشرة".

وبحسب الصحيفة فإن لاسانا سيسي الذي كان يعمل في مصنع، قتل برصاص أشخاص كانوا على متن سيارة. وأصيب مهاجران (غيني عمره 27 عاما وغامبي عمره 28 عاما) آخران بجروح في الاعتداء.

واعتبرت مصادر أن العسكريين الموقوفين قد يكونان متورطين في هجوم آخر على طريق استهدف أيضا مهاجرين أصيب به فتى.