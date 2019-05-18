بوتين يكشف عن أسلحة ليزر روسية مثل "الخيال العلمي"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنواعا جديدة من أسلحة الليزر طُورت في روسيا ستعزز بشكل كبير من القدرة العسكرية للبلاد.

وتحدث بوتين خلال اجتماع، الجمعة، مع مسؤولين بارزين، مشيرا بالتحديد إلى "بيريسفيت"، أول سلاح ليزر عسكري يدخل الخدمة الخريف الماضي.

و "بيريسفيت" هو ليزر عالي الطاقة، وظلت بياناته وأغراضه المحددة قيد السرية. ويُعتقد أنه قادر على أن يعمي أجهزة العدو الإلكترونية، وكذلك على إسقاط طائرات بدون طيار.

وأخبر بوتين المسؤولين أن بعض أسلحة الليزر الجديدة الأخرى قيد التطوير "كانت حتى وقت قريب موجودة فقط في الخيال العلمي."

وأضاف أن مثل هذه الأسلحة "ستحدد القدرة القتالية للجيش الروسي والبحرية لعقود مقبلة".