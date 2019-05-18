تجسس للصين.. السجن 20 عاما لعميل استخباري أميركي

قضت محكمة أميركية على عميل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) بالسجن لمدة 20 عاما، بعد أن دانته هيئة محلفين بتهمة التجسس لصالح الصين.

ويعد الحكم الصادر الجمعة عن المحكمة الفيدرالية بمدينة الإسكندرية على، كيفن مالوري (62 عاما)، وهو من ليسبورغ بولاية فرجينيا، أقل من عقوبة السجن مدى الحياة التي طلبها الادعاء، ولكنه يزيد بواقع 10 سنوات على العقوبة التي طلبها الدفاع.

دانت هيئة محلفين مالوري العام الماضي بموجب قانون التجسس لتقديمه معلومات سرية إلى وسطاء صينيين مقابل 25 ألف دولار.

واختلف الادعاء ومحامو الدفاع بشكل حاد حول قيمة المعلومات التي قدمها مالوري.

وجادل محامو الدفاع بأن المعلومات كانت لا قيمة لها عملياً، فيما قال ممثلو الادعاء إن مالوري إما أرسل أو كان يعتزم إرسال مواد تعرض أصولا بشرية للخطر.

وأكد محامو مالوري إنهم يعتزمون نقض الحكم الصادر بحق موكلهم.