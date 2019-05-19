تورط أنصار أردوغان في هجوم على صحافي بالهراوات

ذكرت صحيفة "تي 24" أن سائقًا خاصًا برئيس بلدية تابع لحزب الحركة القومية حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان من بين المهاجمين الثلاثة الذين اعتدوا بالهراوات على الصحافي، إدريس أوزيول.

وتم القبض على المهاجمين في أنطاليا، كما اتضح أيضًا أن أحد المهاجمين عمل سابقًا في فريق لمرشح تابع لحزب الرئيس أردوغان، العدالة والتنمية.

وقال الصحافي إن المهاجمين توجهوا بعد الاعتداء عليه إلى مركز حزب العدالة والتنمية بالمقاطعة.

وكان الاعتداء قد استهدف الصحافي بعد انتقاده سياسات أردوغان، وكشف الصحافي عن تلقي تهديدات سبقت الحادثة.