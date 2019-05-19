فرنسا:خفر السواحل يمنعون 9 إيرانيين من العبور لبريطانيا

أعلن خفر السواحل الفرنسيون الأحد في بيان أنهم منعوا قاربا صغيرا على متنه تسعة مهاجرين، بينهم طفل يعاني من انخفاض حرارة جسمه، من عبور "بحر المانش" (القناة بالإنجليزية) نحو بريطانيا.

وجاء في بيان للقيادة البحرية الإقليمية أن الأشخاص التسعة وهم ذكور وغالبيتهم من البالغين قالوا إنهم إيرانيون.

وكانت دورية بحرية اعترضتهم على بعد نحو 5,5 كيلومترات من الساحل بعدما عبروا مسافة قصيرة من القناة التي يبلغ عرضها الأدنى 30 كيلومترا.

وتم نقل المهاجرين إلى مدينة كاليه حيث تم تسليمهم إلى السلطات.

وغالبا ما يحاول المهاجرون العبور من فرنسا إلى بريطانيا سواء بواسطة السيارات عبر نفق المانش (نفق القناة) أو بواسطة العبارات.

ويحاول بعضهم العبور على متن قوارب صغيرة مخاطرين بحياتهم نظرا لانخفاض الحرارة والتيارات القوية وكثافة حركة عبور سفن الشحن.