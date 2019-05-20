فلسطين: لم نُستشر بشأن مؤتمر البحرين

قالت السلطة الفلسطينية، الاثنين، إن أحداً لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام الذي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أنه سيستضيف يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمراً اقتصادياً في البحرين، يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان "لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة".

"جهود فاشلة"

وشدد عريقات قائلا "لم نلزم أي طرف بالتفاوض نيابة عنا"، وأضاف "كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض".

وأكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها مطلع نيسان/أبريل، رفض خطة الرئيس الأميركي للسلام.

وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها الرسمية مع الإدارة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقب اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

"رؤية ترمب نفذت"

وأضاف عريقات "رؤية إدارة ترمب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قراراتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها".

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان "من السلام إلى الازدهار" ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثل ورشة العمل "فرصة محورية" ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

اشتية: الأزمة نتيجة حرب

من جهته، قال اشتية الاثنين إن حكومته أيضاً لم تستشر حول هذه الورشة التي سيتم تنظيمها في البحرين.

وقال اشتية في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته "مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى".

موضوع يهمك أعلن البيت الأبيض عن عقد ورشة اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كجزء... بدء الإعلان الأميركي عن خطة السلام.. ومؤتمر وشيك بالبحرين أميركا

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ ثلاثة شهور، سببها قيام إسرائيل بخصم جزء من عائدات الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أن الأزمة المالية التي تعيشها إنما هي نتاج حرب تشن عليها.

وقال اشتية إن "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية".

الخطة بعد رمضان

وألغت الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتمت إعادة توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع "ذات أولوية عالية في مكان آخر".

وبعد أسبوع، قالت الولايات المتحدة إنها ستوقف كل التمويل المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، قالت إدارة ترمب إنها ستغلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفارة الفلسطينية فعلياً) لأنها "لم تتخذ خطوات من شأنها الدفع نحو بدء مفاوضات مباشرة وهادفة مع إسرائيل".

وفي الرابع من آذار/مارس 2019، خفضت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي للفلسطينيين بإغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خطة أميركية للسلام بعد رمضان الذي ينتهي مطلع حزيران/يونيو.

وقال الأميركيون إن الخطة ستتخذ منحى آخر مختلفاً عن الجهود التقليدية ولن تأتي على ذكر الحل القديم القائم على أساس حل الدولتين.