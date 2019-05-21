بعد تشريحها بمصر..جثة زكي مبارك لغزة وملاحقة قاتليه بفرنسا 

بعد قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، لبيان السبب الحقيقي لوفاته، تكشفت تفاصيل جديدة حول مصير الجثمان وبدء ملاحقة النظام التركي دوليا وقضائيا.

ورافق مراسل "العربية.نت" الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل، وشريف غنيم محامي العائلة خلال خطوات استلام قرار النائب العام، وبدء إجراءات نقل الجثة برفقة قوة أمنية من مستشفى فلسطين بضاحية مصر الجديدة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لإعادة تشريحها مجددا، وبيان حالتها، وتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

وقال شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت" إن النائب العام المصري أصدر قرارا مهما بإعادة فحص وتشريح الجثمان، حيث

ستقوم لجنة من أكفأ وأفضل خبراء الطب الشرعي في مصر بتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، ووصف آثار التعذيب المتواجدة على جسد القتيل، وسبب نزع أعضائه الداخلية، وآثار الخياطة الطبية بكافة أجزاء جسده، وبيان دقيق بمظاهر التعذيب الوحشية التي تركت آثارها على الجثمان، مؤكدا أنه عقب انتهاء التشريح ستصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي، وتسلم نسختين منه، واحدة إلى السفارة الفلسطينية لتقديمها للسلطة، والحكومة الفلسطينية، والآخر للأسرة ومحامي العائلة.

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وأضاف أن التقرير سيستغرق صدوره ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها ستقوم الأسرة باستلامه، وتقديمه للمحكمة في فرنسا، مؤكدا أن الدعوى القضائية ستطالب بتقديم المسؤولين الأتراك المتورطين في تعذيب وقتل زكي مبارك إلى العدالة.

نقل الجثمان

وكشف محامي العائلة أن الجثمان وبعد تشريحه سيتم نقله إلى غزة، حيث من المقرر وفق الإجراءات أن يتم نقله للقطاع غدا الأربعاء أو الخميس صباحا على أقصى تقدير برفقة مندوب من السفارة الفلسطينية، وبعد إنهاء الإجراءات على معبر رفح، تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بدير البلح، مضيفاً أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة، التي ستصدر قرارها بنقل الجثمان، بعد انتهاء عملية تشريحه.

وأكد محامي الأسرة أن سبب طلب الأسرة إعادة تشريح جثمان زكي مبارك في مصر، هو أن مصلحة الطب الشرعي في مصر مسجلة رسميا كواحدة من أكفأ وأبرز هيئات الطب الشرعي في العالم، ونجح أطباؤها قبل ذلك في تحديد أسباب وفاة لشخصيات توفيت من مئات السنين، ولديها أحدث الأجهزة التي يمكنها فحص حالة أي جثمان، مهما كانت حالته وتحديد موعد الوفاة والسبب الحقيقي.

وأوضح أن أسرة القتيل الفلسطيني اعترضت على نقل الجثمان قبل الحصول على تقرير رسمي، سواء من السلطات المصرية أو من أي جهة دولية بحالة الجثمان، وتحديد سبب الوفاة، كاشفا أن جثة زكي مبارك بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، وحالتها تؤكد تعرض زكي مبارك لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية في الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد.

في سياق متصل أعلن زكريا مبارك شقيق القتيل لـ"العربية.نت" أنه من المقرر أن يتوجه بعد غد الخميس إلى فرنسا لرفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد النظام التركي والمسؤولين الأتراك، ومسؤولي سجن سليفيري في إسطنبول الذين تورطوا في تعذيب وقتل شقيقه.

وقال إنه سيتقدم للمحكمة كافة الصور الخاصة بالجثة وتقرير الطب الشرعي التركي الذي كشف أن سبب الوفاة جروح وإصابات في الجسد وهي إصابات ناجمة عن التعذيب، وليس بسبب انتحاره شنقا، كما زعمت السلطات التركية والنظام الحاكم في تركيا، مؤكدا أنه سيرفق بأوراق الدعوى تقرير الطب الشرعي المصري فور صدوره رسميا، كما سيرفق معها صورة من التحقيقات الرسمية التي تجريها النيابة المصرية حول الحادث وملابساته.