قناة تركية في عين العاصفة بسبب مقابلة مرشح معارض

تعرضت قناة تلفزيونية تركية لانتقادات الثلاثاء لأنها اختصرت الاثنين مقابلة مع مرشح المعارضة لبلدية اسطنبول عندما تطرق إلى نفقات البلدية "الباهظة" خلال ولاية رئيسها السابق الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

فقد أنهى المقدم على شبكة سي.أن.أن-تورك الخاصة، أحمد حقان، مساء الاثنين، مقابلة مع أكرم إمام أوغلو قبل نصف ساعة من وقتها الأصلي. وألغت السلطات انتخاب أوغلو في 31 آذار/مارس على رأس بلدية اسطنبول. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو.

ومنذ مساء الاثنين، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات استهدفت القناة والمقدم. واقترح أحد مستخدمي تويتر تسمية البرنامج "المنطقة المنحازة" بدلاً من "المنطقة المحايدة".

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وتم وقف المقابلة بينما كان إمام أوغلو يتحدث عن النفقات "الباهظة" لسلفه، قائلاً إنه كشفها خلال الأيام الثمانية عشر التي انتقل فيها إلى البلدية قبل إبطال انتخابه.

وفي أعقاب سلسلة طعون قدمها حزب العدالة والتنمية الذي انتقد "مخالفات بالجملة"، ألغت اللجنة العليا للانتخابات النتائج وقررت إجراء انتخابات جديدة في 23 حزيران/يونيو.

وخلال المقابلة، أثار إمام أوغلو ما وصفه بأنه "فوضى" في البلدية، بدليل العدد الكبير من السيارات التي تستخدمها. ووعد بتحويل هذه النفقات إلى "مدخرات" لخدمة المدينة في حال أعيد انتخابه.

وسارع المقدم إلى مقاطعته بحجة بث إعلان، ثم أنهى المقابلة عندما أصر المرشح على الحديث عن الشؤون المالية للبلدية.

ولفت إمام أوغلو إلى أنه كان أبلغ أن المقابلة ستستمر نصف ساعة إضافية.

وردت بلدية اسطنبول في وقت متأخر الاثنين، نافية اتهامات إمام أوغلو ومنددة بـ"تشويه متعمد" يهدف إلى التلاعب بالرأي العام.