هذه العينات سحبها الطب الشرعي المصري من جثمان زكي مبارك

انتهى خبراء الطب الشرعي في مصر من فحص وتشريح جثمان، زكي مبارك، القتيل الفلسطيني في تركيا، تمهيداً لإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وتحديد حجم وآثار التعذيب والإصابات التي لحقت به على يد المسؤولين الأتراك.

وقال شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت" إن الأطباء الشرعيين فحصوا الجثمان وسحبوا عينات منه، ومن بعض الأنسجة الداخلية أو من الأعضاء التي ما زالت متواجدة، ولم يتم نزعها من جانب الأتراك، تمهيداً لتحليلها، وبيان سبب الوفاة، ودحض رواية السلطات التركية بانتحاره شنقاً.

وكشف أن الأطباء الشرعيين يسحبون نحو 30 عينة من الجثمان لتحليلها، منها عينة من الجلد وما تحت الأظافر، والشعر، وبعض الأنسجة الداخلية، وعينات أخرى من المناطق التي بها كدمات وكسور لتحديد سببها، ثم يبدأون في تحليل العينات بواسطة أجهزة حديثة تكشف بدقة كل ما جرى للقتيل قبل وفاته، مؤكداً أنه عقب انتهاء التشريح ستصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي، وتسلم نسختين منه، واحدة إلى السفارة الفلسطينية لتقديمها للسلطة الفلسطينية، والآخر للأسرة.

موضوع يهمك بعد قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات... بعد تشريحها بمصر..جثة زكي مبارك لغزة وملاحقة قاتليه بفرنسا العرب و العالم

وأضاف أن الأسرة سترفق التقرير فور صدوره بالدعوى القضائية التي تعتزم رفعها في فرنسا، وستطالب فيها بتقديم وتسليم المسؤولين الأتراك المتورطين في تعذيب وقتل زكي مبارك إلى العدالة.

وأكد محامي العائلة أن الجثمان سيتم نقله إلى غزة في وقت لاحق اليوم، حيث تجري حالياً عملية إنهاء إجراءات التنسيق له للمرور عبر معبر رفح، مضيفا أنه سيرافق الجثمان إلى غزة، مندوب من السفارة الفلسطينية، تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بدير البلح.

وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.