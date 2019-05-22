داعش يقتل 20 جنديا نيجيريا ويعدم 9 آخرين

أعلن فرع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الأربعاء، مسؤوليته عن هجوم وقع في نيجيريا قبل يومين قال إنه قتل فيه 20 جنديا. كما نشر فيديو لإعدام 9 جنود نيجيريين آخرين.

وأكد فرع داعش في إعلانه المسؤولية، والذي ترجمه موقع "سايت إنتليجنس" إلى الإنجليزية، أن مقاتليه هاجموا ثكنة للجيش وقتلوا 20 جنديا في جوبيو، الاثنين.



ونشر التنظيم فيديو، الأربعاء، أظهر إعدام 9 جنود نيجيريين. ولم يتسن التحقق من صحة الفيديو من جهة مستقلة، ولم يعلق عليه الجيش النيجيري.

وقال مصدر أمني وموظف في مجال الإغاثة الإنسانية، طلبا عدم نشر اسميهما لأنه غير مسموح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المسلحين هاجموا بلدة جوبيو في ولاية بورنو مساء الاثنين في عربات مزودة برشاشات ثقيلة وعلى متن دراجات نارية.

وأفاد موظف الإغاثة أن المسلحين والجنود تبادلوا إطلاق النار لأكثر من ساعة قبل انسحاب الجيش. وأحصى العامل جثث أكثر من 15 جنديا.

وتشير نيجيريا إلى أن التنظيم المتشدد ومنافسته جماعة بوكو حرام في وضع سيئ، حيث يخوض الجانبان معركة دعاية لإظهار من الذي له الغلبة في الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص وتشريد الملايين.