تحرير رهينة إيطالي اختطف قبل 3 سنوات بسوريا

قال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، سيرجيو زانوتي، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراح رجل إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو ثلاث سنوات.

وأضاف المكتب في بيان "أُطلق سراح المواطن الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين

المخابرات والشرطة القضائية ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".

وقال والد الرهينة لوسائل إعلام إيطالية إن البلد المقصود هو سوريا.

كان ساندريني (32 عاما)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، قد سافر جوا إلى تركيا في أكتوبر تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة.