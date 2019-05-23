انتخابات برلمان أوروبا.. بدء الاقتراع ببريطانيا وهولندا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في المملكة المتحدة الخميس في انتخابات البرلمان الأوروبي، في اليوم الأول من التصويت الممتد لأربعة أيام في أنحاء الكتلة التي تضم 28 دولة.

كما تم افتتاح الانتخابات رسميا في هولندا، البلد الوحيد الآخر الذي صوت الخميس.

وتخضع الانتخابات في المملكة المتحدة، للتدقيق الشديد، حيث لا تزال الأمة تصارع خططها لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

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ويقترع الناخبون في جميع أنحاء أوروبا لاختيار ما مجموعه 751 نائبا، على الرغم من أن هذا العدد سينخفض إلى 705 عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد. وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من بريكست.

ولدى الهولنديون 26 نائبا فقط حاليا و29 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في حين تملك المملكة المتحدة 73 مشرعا أوروبيا، سيفقدون وظائفهم عندما تكمل بلادهم انفصالها الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن هذه الانتخابات، التي تنتهي يوم الأحد، تأتي في وقت يزداد فيه الدعم للشعبويين والقوميين الذين يريدون كبح جماح قوى الاتحاد الأوروبي.