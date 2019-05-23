رئيس تحرير صحيفة قبرصية تركية يواصل تحدي أردوغان

أكد رئيس تحرير إحدى الصحف القبرصية التركية أنه يعتقد أن المحكمة العليا في شمال قبرص، المنقسمة عرقياً، سوف تخلص مرة أخرى إلى أنه غير مذنب في تهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذا استأنف الادعاء حكمًا صادراً عن محكمة ابتدائية برأته.

وصرح سينير ليفنت، رئيس تحرير صحيفة أفريكا، الأربعاء، بأن تركيا غير راضية عن براءته، وسط تقارير تفيد بأن الادعاء العام سوف يطعن على الحكم.

ووصف ليفنت حكم الأسبوع الماضي بأنه "أكبر إنجاز قانوني" للقبارصة الأتراك منذ تقسيم قبرص عام 1974 عندما غزتها تركيا بعد انقلاب قام به أنصار الاتحاد مع اليونان.

وتدور قضية أردوغان حول رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة أفريكا عام 2017 يصور تمثالًا يونانيًا يقوم بفعل مهين للرئيس التركي.