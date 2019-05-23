لندن.. الشرطة تؤكد سلامة مقر ماي بعد فحص جسم مريب

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الخميس أنها تأكدت من خلو جسم عثر عليه بمنطقة وايتهول في لندن من أي مواد خطرة وذلك بعد أن أغلقت الشوارع المحيطة بمقر إقامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لفحصه.

موضوع يهمك رفض القضاء البريطاني مجددا، واحدا من أحدث طلبات تسليم منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث طالبت السلطات التركية... بريطانيا ترفض طلب تركيا تسليم محامٍ انتقد أردوغان العرب و العالم

وقالت شرطة لندن على "تويتر": "يسعدنا أن نبلغكم أن الجسم المعني خضع لفحص كامل وتبين عدم خطورته. سيعاد فتح الطرق قريباً".

وكانت الشرطة قد أغلقت الطرق المحيطة بمكتب ماي في داوننغ ستريت اليوم الخميس بينما كانت تفحص الشرطة جسما مريبا. وقالت الشرطة البريطانية في تغريدة على "تويتر" حينها: "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه. ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع".

وبحسب مراسل وكالة "رويترز" في الموقع وجّهت الشرطة السياح في تلك المنطقة بهدوء إلى شوارع مجاورة.