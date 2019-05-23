هولندا تدعو إلى إنشاء محكمة لمقاضاة الدواعش

دعت هولندا إلى إنشاء محكمة لمقاضاة عناصر تنظيم داعش المسؤولين عن "جرائم الفظائع الجماعية".

وطرح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك هذا الاقتراح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس بشأن حماية المدنيين في النزاعات، قائلا إنه يجب أن تكون هناك مساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال إن مقاتلي داعش المسؤولين عن الفظائع الجماعية يجب مقاضاتهم، ويفضل أن يكونوا في المنطقة، وإذا أمكن ذلك من خلال "محكمة جنائية دولية مخصصة أو مختلطة".

وأضاف بلوك: "أنا مدرك تماما للعقبات المعقدة التي تعترض طريقنا نحو هذا الهدف.. لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن العدالة شرط أساسي للسلام الدائم والأمن".