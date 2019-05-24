انفجار في ليون الفرنسية.. وترجيح فرضية "الطرد المفخخ"

أوقع انفجار الجمعة عدداً من الجرحى في شارع للمشاة في ليون (شرق فرنسا)، ويرجح أنه ناجم عن طرد مفخخ، بحسب مصدر قضائي.

وقالت متحدثة باسم النيابة لوكالة فرانس برس "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ" مؤكدة معلومات للصحافة المحلية.

وما يعزز فرضية العمل الإرهابي، هو أن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة سيتولى التحقيق في الانفجار فيما توجه مدعي عام الجمهورية إلى المدينة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد ارتفع عدد جرحى الانفجار إلى 13.

بدوره، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه "هجوم" بلا قتلى.

وقال "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.

وليون هي ثالث أكبر مدينة في فرنسا من حيث عدد السكان بعد مدينتي باريس ومارسيليا.

أما مصادر الشرطة فقالت لوكالة "فرانس برس" كان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة.

وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقاً أمنياً حولها.