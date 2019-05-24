ثوران بركان في بالي الإندونيسية يعرقل رحلات الطيران

ألغى مطار بالي الرحلات الجوية إثر ثوران بركان جبل أغونغ ما نشر الرماد فوق جنوب الجزيرة الإندونيسية.

وقالت هيئة الكوارث الوطنية إن الثوران ليلة الجمعة استمر نحو 4 دقائق وثلاثين ثانية، ونشر الحمم البركانية والصخور لنحو ثلاثة كيلومترات من الفوهة.

وشهدت 9 قرى سقوطا للرماد الكثيف لكن الهيئة قالت إنها لن ترفع مستوى الإنذار للبركان وستظل منطقة عزله 4 كيلومترات حول الفوهة.

من جانبها، صرحت المديرية العامة للنقل الجوي أن أربع رحلات جوية إلى بالي تم تحويلها، كما ألغيت خمس رحلات عن الوجهة السياحية الشهيرة بسبب الرماد البركاني.

وأصبح أغونغ نشطا مجددا منذ 2017 بعد أكثر من نصف قرن من الخمود، وكان آخر ثوران كبير له في 1963.