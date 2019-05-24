مودي يفوز بانتخابات الهند.. وغزل مع باكستان على تويتر

تبادل رئيسا الوزراء الباكستاني والهندي، الخميس، رسائل عبر تويتر أعربا فيها عن أملهما في السلام بعد إعادة انتخاب ناريندرا مودي في الهند، في اقتراع أجري بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويا.

وقال رئيس وزراء باكستان عمران خان إنه مستعد للتعاون مع الحكومة الهندية وهي تواصل عملها في السلطة بعد الانتخابات. وأظهرت بيانات رسمية أن بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي في سبيله لزيادة أغلبيته في البرلمان.

وكتب خان على تويتر: "أهنئ رئيس الوزراء مودي على الفوز الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه. أتطلع للعمل معه من أجل السلام والتقدم والرخاء في جنوب آسيا".

وبعد خطاب النصر الذي ألقاه أمام الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا أمام مقر الحزب مساء الخميس، وجه مودي الشكر إلى خان. وقال في تغريدة: "أعبر عن امتناني لأمنياتك الطيبة. دائما أعطيت الأولوية للسلام والتنمية في منطقتنا".

ولكن في رسالة تحذير للهند، أعلنت باكستان أيضا عن إجراء تدريب على إطلاق الصاروخ الباليستي شاهين 2 الذي تقول إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمسافة تصل إلى 1500 ميل.

وشاب التوتر علاقة البلدين في الأشهر القليلة الماضية بعد مواجهة شملت تبادل القصف الجوي قبل أن تهدأ حدة التوتر.

وعرض خان مرارا بدء محادثات سلام مع الهند للتوصل إلى حل لقضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين والذي كان سببا في نشوب حربين من بين 3 حروب بينهما. وأفاد مسؤولون أن خان يأمل في بدء تلك المحادثات بمجرد انتهاء الانتخابات الهندية.

وفي الشهر الماضي، أعلن خان أنه يعتقد أن فوز بهاراتيا جاناتا بالانتخابات سيزيد من احتمالات عقد محادثات سلام مع الهند.