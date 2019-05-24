10 قتلى و8 مفقودين جراء انقلاب قارب في الصين

قتل 10 أشخاص على الأقل بانقلاب قارب في نهر جنوب غربي الصين.

وكان هناك 12 غواصاً من بين العاملين في مكان الحادث الجمعة.

من جهته، ذكر التلفزيون الرسمي الصيني صباح الجمعة أن ثمانية أشخاص لا يزالون مفقودين.

وكان القبطان من بين 11 شخصاً تم إنقاذهم بعد انقلاب القارب في قرية بانراو النائية بمقاطعة قويتشو.

واقتادت الشرطة القبطان إلى الحجز. كما يتم علاج المصابين في مستشفى.

من جانبها، قالت وزارة إدارة الطوارئ في الصين إن السفينة كانت عبارة عن قارب حديدي يعمل بمحرك "تم بناؤه ذاتياً" بدلاً من الحصول عليه من شركة صناعية.

وتراجعت حوادث النقل على أنهار الصين والمجاري المائية الأخرى في السنوات الأخيرة مع سعي الحكومة لتشديد إجراءات السلامة.