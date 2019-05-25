الفيضانات تقتل 24 شخصاً في أفغانستان

قتل 24 شخصاً على الأقل، وأصيب 11 آخرون الشهر الماضي بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت أجزاء من أفغانستان.

وقالت وزارة إدارة الكوارث والشؤون الإنسانية، في بيان السبت، إن الفيضانات أثرت على 6 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، بما في ذلك العاصمة كابول.

وتم إنقاذ حوالي 500 شخص في منطقة شيبر بولاية باميان وسط البلاد، وفقاً للوزارة.

ودمرت الفيضانات أكثر من 220 منزلاً على مستوى البلاد هذا الشهر، وألحقت أضرارا جزئية بـنحو 116 منزلاً آخرين، وفق البيان.

وتسبب تساقط الثلوج بغزارة بأنحاء أفغانستان هذا الشتاء في تقطع السبل بالعديد من المناطق هذا العام. كما لقي حوالي 150 شخصا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت المنازل في مختلف الولايات.