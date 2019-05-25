"محكمة البحار" تطلب من موسكو الإفراج عن بحارة أوكرانيين

طلبت المحكمة الدولية لقانون البحار، التي يقع مقرها في مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم السبت من روسيا الإفراج "فوراً" عن البحارة الأوكرانيين الـ24 المحتجزين لديها منذ تشرين الثاني/نوفمبر إثر حادث بحري قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس المحكمة جين يون بايك إن "الاتحاد الروسي يجب أن يفرج فوراً عن العسكريين الأوكرانيين وأن يسمح بعودتهم إلى أوكرانيا". وتتولى هذه المحكمة مراقبة تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة حول قانون البحار.

كما طلب القضاة من روسيا أن تسلّم كييف "فورا" السفن الحربية الثلاث التي صادرتها عند مرورها في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وكانت أوكرانيا رفعت دعوى أمام المحكمة في نيسان/إبريل، لكن روسيا تقاطع هذا الإجراء رافضةً أي اختصاص للمحكمة في هذه القضية.

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وعلّقت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زركال على القرار بالقول إنه "يشكل إشارة واضحة لروسيا بأنه لا يمكنها انتهاك القانون الدولي بدون أي عقاب". وكتبت على "فيسبوك" أنها تأمل بأن تتجاوب موسكو "سريعا وبشكل كامل" مع حكم المحكمة.

وتعود القضية إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حين اعترضت روسيا السفن الثلاث منددةً بـ"عدوان". وقد أكدت أنها دخلت مياهها بشكل غير شرعي.

وتؤكد أوكرانيا من جهتها أنها أبلغت روسيا بوجهة السفن قرب مضيق كيرتش متهمةً موسكو بانتهاك القانون الدولي.