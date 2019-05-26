بآخر أيام الاقتراع.. انتخابات أوروبا تفتح مراكزها

فُتحت مراكز التصويت الأحد عند الساعة 06,00 ت غ (08,00 بالتوقيت المحلي) في فرنسا وألمانيا للانتخابات الأوروبية.

ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا.

وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04,00 ت غ في ستّ دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05,00 ت غ.

الإسبان أيضاً

فيما يصوت الناخبون في إسبانيا الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي والبلديات ومجالس المناطق، في اقتراع يوصف بأنه "دورة ثانية" للانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/أبريل الماضي ويأمل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن تعزز موقعه على المستوى الوطني وفي أوروبا.

ويأتي هذا التصويت الثلاثين بعد شهر تقريبا من انتخابات 28 نيسان/أبريل التي فاز فيها الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز الذي لا يملك مع ذلك أغلبية مطلقة في البرلمان.

وإسبانيا التي لا يطالها صعود المشككين في أوروبا المتوقع في دول عدة أخرى، هي البلد الكبير الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع فيه الاشتراكيون بفرصة للوصول إلى الطليعة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيحصل على حوالى 30% من الأصوات.