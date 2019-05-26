نتنياهو مهدد بانتخابات جديدة.. لكنه متفائل

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ما زال ممكناً قبل أيام من الموعد النهائي مع تزايد التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات جديدة.

ولم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع شركاء الائتلاف المحتملين رغم أن نتائج انتخابات التاسع من نيسان/أبريل منحت حزب الليكود وحلفاءه اليمنيين والمتشددين غالبية في البرلمان.

وانهارت المفاوضات حول التشريعات التي تهدف إلى إلزام اليهود المتشددين بأداء الخدمة العسكرية. وتنتهي الأربعاء المهلة أمام نتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي.

موضوع يهمك أعلن رئيس إسرائيل، أنه منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين أسبوعين إضافيين حتى 29 مايو أيار لتشكيل حكومة جديدة.وفاز... منح نتنياهو "أسبوعين" لتشكيل حكومة إسرائيل الجديدة العرب و العالم

وإجراء انتخابات تلو أخرى هو أمر غير مسبوق في إسرائيل.

وصرح نتنياهو الأحد في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "أعتقد أنه يمكن حل المشكلة بحسن النوايا، إذا كان هذا ما يريده الناس".

وأضاف "إذا لم تكن هناك رغبة، والأمور تسير في اتجاه محدد، فهذا أمر مؤسف".

وتابع رئيس الوزراء "لا أعتقد أنه يجب جر البلاد إلى انتخابات جديدة، لكن قد يكون هناك شخص يريد ذلك".

وسعى أفيغدور ليبرمان الذي من المرجح أن يصبح وزيراً للدفاع بموجب اتفاق ائتلافي، إلى ضمان تمرير مشروع قانون يدعمه بشأن التجنيد العسكري للمتشددين دينياً، الأمر الذي رفضته أحزابهم.

ويحتاج نتنياهو إلى دعم حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" بالإضافة إلى دعم الأحزاب المتشددة لتشكيل الائتلاف الذي يسعى إليه.

وقال المتحدث باسم حزب الليكود الأحد "إذا بقي ليبرمان مصرا على إسقاط الحكومة، فإن الليكود سيستعد للانتخابات".

لكنه أضاف "في هذه المرحلة لا يوجد قرار بحل الكنيست".

وفي وقت لاحق قال نتنياهو على تويتر إنه وضع اقتراحا حول قضية التجنيد وإنه يلتقي مع زعماء الحزب بشكل منفصل لمناقشة الاقتراح معهم.

وأكد ليبرمان وزعماء اليهود المتشددين أنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات.

من ناحية أخرى تظاهر آلاف الإسرائيليين ليل السبت في تلّ أبيب احتجاجا على ما قيل إنها مساع لنتنياهو للحصول على الحصانة من مقاضاته في إطار مفاوضاته لتشكيل ائتلاف.

ويواجه نتنياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة بشبهات تلقي رشى والاحتيال واستغلال الثقة.