البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور.

وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية.

ويتعين على الرئيس النمساوي الآن تعيين مستشار جديد لتشكيل حكومة يمكنها أن تحظى بتأييد البرلمان حتى إجراء الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في سبتمبر.

كان كورتس أطلق رصاصة الرحمة على ائتلافه الذي يتكون أيضاً من حزب الحرية اليميني المتشدد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما تم تداول مقطع مصور يظهر زعيم حزب الحرية أثناء عرضه على ما يبدو امتيازات على مستثمرة روسية مزعومة.

وقد دفع هذا الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى التقدم بتشريع عزل كورتس وحزبه من السلطة.

يأتي تصويت البرلمان غداة ظهور حزب كورتس أكثر قوة في الانتخابات الأوروبية.