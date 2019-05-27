إيطاليا.. اليمين المتطرف يتصدّر الانتخابات الأوروبية

تصدّر حزب الرابطة بزعامة، ماتيو سالفيني، الانتخابات الأوروبية في إيطاليا، الأحد، بحصوله على نسبة تتراوح بين 27 و31% من الأصوات، بحسب استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع نشرتهما قنوات متلفزة محلية، ما يجعل من اليمين المتطرف القوة الأولى في إيطاليا.

من جانبها، حصدت حركة خمس نجوم، المكوّن الثاني للغالبية الحكومية، ما بين 18,5 و23% من الأصوات بحسب التقديرات نفسها، ومن المتوقع أن تحلّ الحركة خلف الحزب الديموقراطي (يسار وسط) الذي نال ما بين 21 و25%.

وبانتظار تأكيد هذه التقديرات، فإنّ حركة خمس نجوم سجّلت تراجعاً مقارنة بنسبة 32% التي حصلت عليها خلال الانتخابات التشريعية في آذار/مارس 2018.

ويعزز اقتراع الاحد موقع نائب رئيس الوزراء، سالفيني، ضمن الحكومة الشعبوية التي تقود إيطاليا منذ بداية حزيران/يونيو 2018.

وأكد زعيم الرابطة في مجلس الشيوخ، ريكاردو موليناري، أنّ حزبه "يتحوّل على الأرجح إلى الحزب الأول في إيطاليا".

برغم ذلك، فإنّ سالفيني كان كرر مراراً أنّ نتائج الأحد لن تغيّر شيئاً في تشكيلة الحكومة الإيطالية.

وقال أمام الصحافيين الأحد في مدينة ميلانو حيث اقترع، "بما يخصني، إذا فازت الرابطة، فإنّ شيئاً لا يتغيّر في إيطاليا، ولكن كل شيء يتغيّر في أوروبا".

من جانبه رحب الحزب الديموقراطي بارتفاع حصته في الانتخابات بعدما حصل العام الماضي على نسبة 18%.