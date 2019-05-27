زعيم حزب العمال يدعو لانتخابات أو استفتاء حول البريكست

أعلن زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، أن هناك ضرورة لمطالبة الرأي العام البريطاني مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثانٍ.

وقال كوربين: "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم، ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".

وأضاف: "خلال الأيام المقبلة، سنجري محادثات في حزبنا وحركتنا، وسنفكر مليا في هذه النتائج حول الخروج من الاتحاد الأوروبي".

هذا وأظهرت نتائج أولية، الأحد، أن حزب بريكست البريطاني يتقدم بنسبة 31,5 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، مع تراجع حزب المحافظين الحاكم إلى المركز الخامس بعد فشله في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع فرز أكثر من 10 بالمئة من الأصوات، حلّ حزب الديمقراطيين الليبراليين المؤيد لأوروبا في المرتبة الثانية، يليه حزب العمل المعارض والخضر والمحافظون بنسبة 7,5 بالمئة من الأصوات.