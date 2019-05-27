ساجد جاويد يعلن ترشحه لخلافة ماي: إتمام بريكست أولاً

قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، الاثنين، إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، قائلاً إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال على "تويتر": "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".

وأضاف: "نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولاً وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ستستقيل من منصبها اعتباراً من السابع من يونيو المقبل، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام أسئلة من سيخلف السيدة التي تغادر منصبها في المرحلة الأكثر حساسية في تاريخ البلاد منذ عقود طويلة، فيما يتوقع أن يكون البريطانيون على موعد مع حراك سياسي ساخن طوال الأسبوعين المقبلين.

وبعد استقالة ماي من منصبها لا تجري انتخابات جديدة وإنما يتوجب على الحزب الحاكم المنتخب أصلاً أن يختار من بين أعضائه من يخلف رئيسة الحكومة المستقيلة، وهو الأمر الذي يجعل من التوقعات أسهل بكثير، حيث إن الشخصيات البارزة في كل حزب معروفة.

أما الرجل الأقوى اليوم في حزب المحافظين والمرشح الأوفر حظا لخلافة ماي فهو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه وتخلى عن المشاركة في الحكومة البريطانية في يوليو من العام الماضي، وكانت مغادرته للحكومة قد تسببت بإضعافها منذ ذلك الحين.