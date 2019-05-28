الرئيس الفلسطيني يشن أعنف هجوم: صفقة العار إلى الجحيم

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية، وقال إن صفقة القرن التي وصفها "بصفقة العار" ستذهب إلى "الجحيم".

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترمب بأنها "‬‬صفقة القرن‭‭"‬‬، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

لكن عباس قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الاثنين "إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها، لأن قضيتنا سياسية بامتياز".

وأضاف عباس، خلال حفل تكريم المتبرعين لمؤسسة محمود عباس، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الاثنين: "قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذي يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم".

وواصل عباس خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية: "نحن قلنا كلمتنا، ونقولها في كل وقت، وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز".

وكان واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد صرح، الاثنين، بأن عباس سيطالب بمقاطعة مؤتمر البحرين. وقال: "الرئيس (عباس) سيلقي خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في السعودية يطالب المشاركين فيهما بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأميركية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وتستضيف السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين، واحدة للدول العربية وأخرى خليجية، إضافة إلى القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، الاثنين، أن عباس "سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة، ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، وسيؤكد أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة، ومركز الصراع".