طالبان تقتل 23 من عناصر الأمن في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن هجومين لحركة طالبان استهدفا نقطتي تفتيش تابعتين لقوات الأمن الأفغانية بغرب وشرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 من عناصر الأمن.

وبحسب عبد الحي خاطبي، الناطق باسم والي ولاية غور الواقعة غرب البلاد، قتل 18 من عناصر الشرطة وميليشيا موالية للحكومة وأصيب 7 آخرون في اشتباكات استمرت لساعات مع المتمردين في فيروز كوه عاصمة الولاية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع مساء الاثنين.

وفي ولاية لوغر شرقاً، قال الناطق باسم مجلس الولاية محمد ناصر غيرات، إن المتمردين اجتاحوا نقطة تفتيش في مديرية باراكي باراك يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 جنود.

وأضاف غيرات أن 4 جنود أصيبوا أيضا بينما أسرت طالبان 4 آخرين.

وأوضح أن المتمردين سرقوا مركبة هامفي وذخيرة من نقطة التفتيش. وأعلنت طالبان المسؤولية عن هجوم لوغر.