اختراق ميزانية نيوزيلندا.. وتسريب محرج لوثائق سرية

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأربعاء، أن هجوماً إلكترونياً "منظماً" و"متعمداً" يقف وراء تسريب محرج لوثائق مالية سرية متعلقة بالميزانية التي ستعلن هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة، غبريال مخلوف، إنه أوكل الأمر إلى الشرطة بالاستناد إلى نصيحة من أجهزة الاستخبارات.

وذكر مخلوف أن القراصنة هاجموا أنظمة حكومية ألفي مرة خلال 48 ساعة في محاولة، نجحت جزئياً، للحصول على مستندات متعلقة بالميزانية التي ستعلن الخميس.

كما أكد لراديو نيوزيلندا الأربعاء: "لقد تمكن شخص ما من الاختراق والحصول على بعض المعلومات وليس على الميزانية بأسرها".

ورفض وزير الخزانة بـ"المطلق" ادعاء الحزب الوطني المعارض بأن موظفي الوزارة نشروا وثائق الميزانية عن طريق الخطأ، خاصة وأن الحزب كان قد نشر سابقاً البيانات المسربة.

موضوع يهمك من هو ضابط الجيش المصري السابق، هشام عشماوي، أخطر الإرهابيين المطلوبين، بعد قيام الجيش الليبي بتسليمه إلى مصر؟عشماوي هو... من هو عشماوي أخطر إرهابي تسلمته مصر من الجيش الليبي العربية

وتُعد وثائق الميزانية من الأمور البالغة السرية، كذلك شدد مخلوف على أن الإدارة تأخذ هذا الانتهاك الأمني على محمل الجد.

وهذه هي الميزانية الأولى ليسار الوسط الذي يعتبرها "ميزانية رفاه" ومحاولة أولى في العالم لتغيير طريقة قياس التقدم الاقتصادي، وذلك عن طريق إعطاء الأولوية للناس قبل النمو.

من جهته، رفض زعيم الوطنيين، سيمون بردجيز، تحديد مصدر المعلومات التي نشرها حول الميزانية، لكنه نفى أن يكون حزبه مسؤولاً عن أي اختراق.

والمعلومات المسربة نتيجة القرصنة عادية، وتتضمن زيادة المساعدات الخارجية والإنفاق الدفاعي، إضافة إلى إنشاء لجنة للصحة العقلية والرفاه.