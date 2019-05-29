الإفراج عن صحفي تركي معارض بعد إعادته للسجن لفترة قصيرة

أعيد الصحافي التركي قدري غورسيل الأربعاء إلى السجن لفترة قصيرة بعد تأكيد إدانته أمام الاستئناف، قبل أن يطلق سراحه مجددا.

وكان المحامي ايلكان كويونجو قال في وقت سابق إن غورسيل الذي كان يعمل في صحيفة "جمهورييت" المعارضة والعضو في المعهد الدولي للصحافة "موجود حاليا في السجن".

موضوع يهمك تبحث واشنطن جديا تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "أف 35" ردا على تمسك تركيا بإتمام صفقة الصواريخ الروسية.وقالت... أميركا تبحث تعليق تدريب طياري تركيا على طائرات "إف 35" أميركا

إلا أن الصحافي غورسيل أعلن في وقت لاحق في تغريدة أنه قد أطلق سراحه.

وكان حُكم العام الفائت علي غورسيل بالسجن عامين وستة أشهر لـ"مساعدته منظمات إرهابية" في ختام محاكمة مثل خلالها مع زملاء آخرين له في "جمهورييت".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن غورسيل أنه وصل إلى محكمة اسطنبول وسيعاد إلى السجن بعدما أمضى فيه نحو عام في 2016 في غمرة محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو من العام المذكور.

ثم أفرج عنه في انتظار محاكمته أمام الاستئناف، وجرى ذلك في شباط/فبراير 2017.

وتحولت محاكمة الصحافيين في "جمهورييت" رمزاً لقمع حرية الصحافة في تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحتل تركيا المرتبة 157 على قائمة من 180 بلدا ضمن تصنيف حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2018.

وعاد العديد من صحافيي "جمهورييت" إلى السجن بعد تأكيد الحكم عليهم في الاستئناف، وبينهم رسام الكاريكاتير موسى كرت.

من جهتها، اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته في الثاني من أيار/مايو أن الحريات الفردية للصحافي قدري غورسيل تم انتهاكها، وخصوصا حرية التعبير.

وعلق كويونجو "مع أخذ كل شيء في الاعتبار، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية، ينبغي الإفراج سريعاً عن قدري غورسيل".