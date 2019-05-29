العاهل الأردني يؤكد لكوشنر على حل الدولتين كأساس للسلام

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.

وبحسب ما جاء على وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر العاهل الأردني أن إقامة دولة فلسطينية بجانب أخرى إسرائيلية أمر أساسي لسلام دائم، حيث إن تحقيق السلام غير ممكن دون إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك عبدالله للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

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وصل كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكلف بخطة السلام قادماً من المغرب، سعياً لحشد الدعم لهذه الخطة التي يرتقب أن يكشف عن شقّها الاقتصادي في نهاية حزيران/يونيو في المنامة.

ومنذ تولّيه منصبه يبدي الرئيس دونالد ترمب رغبة في التوصل إلى "اتّفاق نهائي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمل أن ينجح حيث فشل كل أسلافه من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

لكنّ المعادلة تبدو حساسة جداً لأن الفلسطينيين يقاطعون الإدارة الأميركية منذ أن اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017.