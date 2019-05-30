انفجار ليون الفرنسية.. جزائري بايع داعش يعترف

اعترف المشتبه به الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا، الجمعة، بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذي أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة، وفق مصدر قريب من التحقيق.

وأفاد مصدر قضائي أن المشتبه به الرئيسي في تفجير ليون أبلغ المحققين الفرنسيين بأنه بايع تنظيم داعش.

وقال هذا المصدر إن محمد هشام م. جزائري في الرابعة والعشرين من العمر تم توقيفه صباح الاثنين، واعترف خلال التحقيق معه في مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في ضاحية باريس. كما تم توقيف والده ووالدته وشقيقه منذ الاثنين أيضاً.

وحوالي الساعة 17.30 من الجمعة، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقي يحوي براغي وكرات معدنية وبطاريات، وكذلك دارة وجهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز في شارع للمشاة.

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وكانت القنبلة اليدوية الصنع تحوي كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون (تي ايه تي بي).

وقال مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن "المعلومات الوراثية التي وجدت على قطع العبوة التي عثر عليها في مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسي".

وخلال تفتيش منزل العائلة في أولان الضاحية القريبة من ليون "عثر على عناصر يمكن أن تدخل في صنع بيروكسيد الأسيتون"، وفق المصدر نفسه.

وتابع أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش "أكد أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالتطرف وإنتاج عبوات ناسفة".