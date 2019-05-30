رئيس الوزراء الهندي يؤدي اليمين في مستهل ولايته الثانية

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، اليمين الدستورية في مستهل ولايته الثانية، التي يتوقع أن يترأس فيها حكومة قومية هندوسية.

وبات مودي أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص، بينهم قادة من دول جنوب آسيا، وشخصيات سياسية محلية.

وكان حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد حقق انتصارا مذهلا خلال انتخابات عامة هي الأطول والأكبر في العالم، وحقق الحزب غالبية كبرى عبر فوزه بـ 303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعدًا، موجها ضربة قوية لمنافسه الرئيس حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدا فقط.