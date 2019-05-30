إسرائيل تدمّر سادس نفق لحزب الله

وزّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فيديو يظهر عملية تدمير نفق لميليشيا حزب الله.

والنفق ممتد من قرية رميه في جنوب لبنان إلى مستوطنة زرعيت الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والنفق هو السادس الذي يتم تدميره من قبل الجيش الإسرائيلي والأخير من أنفاق ميليشيا حزب الله الممتدة داخل الأراضي المحتلة.

وتم تدمير النفق بواسطة سكب إسمنت داخله. وقد أبقي على جزء من مسار النفق في الجانب الإسرائيلي لتحويله إلى "مزار للدبلوماسيين".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أنه كشف "جميع الأنفاق" التي حفرتها ميليشيات حزب الله اللبناني، بهدف التسلل إلى أراضيها.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي عملية واسعة لتدمير الأنفاق على الحدود مع لبنان سُميت "درع الشمال".

وخاضت إسرائيل حرباً عام 2006 مع حزب الله انتهت بوقف للأعمال القتالية تشرف عليه الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 1701.