نتنياهو: قمة أميركية روسية إسرائيلية نهاية يونيو

أفاد مراسل "العربية" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن عن قمة أميركية روسية إسرائيلية نهاية الشهر المقبل في إسرائيل.

ووفق مراسلنا، فقد سلم مستشار الرئيس الأميركي جيرالد كوشنر نتنياهو خارطة أميركية معدلة لإسرائيل، لأول مرة منذ عام 1967، موقعة من الرئيس الأميركي ترمب، تشمل الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.

واستقبل نتنياهو الخميس، كوشنر والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مقر إقامته بأورشليم. وحضر اللقاء مبعوث الإدارة الأميركية إلى الشأن الإيراني بريان هوك والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر.

موضوع يهمك أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس وزراء الدولة... ترمب يعرب عن الأسف لتوجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة أميركا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤول أميركي، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستمضي قدماً في عقد مؤتمر البحرين في أواخر يونيو حزيران لطرح الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طال انتظارها، رغم بداية حملة انتخابية جديدة في إسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشق السياسي من الخطة، والذي يتعامل مع القضايا الشائكة محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر "عندما يكون الوقت مناسباً".