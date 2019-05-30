واشنطن تمدد حظر الأسلحة والعقوبات على جنوب السودان

وافق مجلس الأمن على قرار يمدد الحظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان، بالرغم من اعتراضات دول إفريقية وروسيا والصين بأن الإجراءات لن تساعد في تعزيز السلام.

والقرار برعاية أميركا تلقى عشرة أصوات "بنعم" وامتنع عن التصويت خمسة من جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية وروسيا والصين.

ووقع اتفاق سلام هش لإنهاء الحرب الأهلية التي قتلت نحو 400 ألف شخص في سبتمبر/ أيلول لكن لم يتفق بعد على عناصره الرئيسية.

وأعرب القائم بأعمال السفير الأميركي جوناثان كوهين عن خيبة أمله من عدم وجود دعم إفريقي لتجديد العقوبات، لكنه قال "إذا كانت هناك أي فرصة لسلام مستدام في جنوب السودان، فعلينا وقف تدفق الأسلحة المستخدمة في تأجيج الصراع وإرهاب المدنيين".