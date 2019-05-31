عملية طعن في القدس.. مقتل فلسطيني وجرح إسرائيليين

جرح إسرائيليان أحدهما إصابته خطيرة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، الجمعة، في عملية طعن بحسب أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، إن فلسطينياً طعن إسرائيليين اثنين في القدس الجمعة، أحدهما إصابته حرجة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص

وجرح أحد الإسرائيليين أمام باب العمود في الجانب الشرقي حيث تستهدف هجمات إسرائيليين باستمرار، والآخر في الجانب الآخر من البلدة القديمة أمام باب الخليل. وقال الناطق باسم الشرطة إن الإجراءات الأمنية المشددة لشهر رمضان ستبقى بلا تغيير.

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لكنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية عن منفذ الهجوم الذي يجري التحقيق في هويته.

في حين أكد مراسل العربية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في البلدة القديمة، وأردته قتيلاً بحجة تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن بجراح حرجة وآخر بجراح طفيفة.

ووقعت عملية الطعن في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، وشهدت في السنوات الماضية هجمات عديدة نفذها فلسطينيون في عملية متفرقة ضد إسرائيليين.

ويأتي هذا الهجوم بينما يستعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة آخر جمعة في شهر رمضان في البلدة القديمة.

كما يأتي قبل يومين من مسيرة كبرى للإسرائيليين بمناسبة "يوم القدس" الذي يحتفلون فيه "بإعادة توحيد" المدينة التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي في حزيران/يونيو 1967.