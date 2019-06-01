السبت الـ29.. أقل حضور بمسيرات السترات الصفر في فرنسا

خرج بضعة آلاف من محتجي السترات الصفراء في فرنسا في تظاهرات للسبت التاسع والعشرين على التوالي.

واجتذبت الاحتجاجات المناهضة للحكومة 2600 شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب إحصاء وزارة الداخلية. كانت هذه أضعف نسبة مشاركة منذ أن بدأت الحركة الاحتجاجية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عندما احتج نحو 300 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا.

وتم التخطيط لمظاهرة يوم الأحد لجرحى الاحتجاجات، الذين أصيب معظمهم بسبب المقذوفات المطاطية التي أطلقتها الشرطة.

واقترح المحتج ويدعى إريك درويت على قناة "بي إف إم تي في" أن تعود الحركة إلى إجراءاتها الأصلية المتمثلة في إغلاق الطرق.

وتوقعت المتظاهرة صوفي تيسييه أن يعود المحتجون بقوة في سبتمبر/أيلول بعد استراحة خلال فصل الصيف.