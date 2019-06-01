زعيم حزب العمال يتهم ترمب بالتدخل في شؤون بريطانيا

أكد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، السبت، أن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أيد فيها بوريس جونسون، الأوفر حظا بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة، "تدخل غير مقبول" في الشؤون البريطانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "صن" البريطانية قبيل زيارته الرسمية لبريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ الاثنين، قال ترمب عن وزير الخارجية البريطاني السابق: "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أرى أنه سيكون ممتازا".

وأوضح كوربين أن نوابا آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين سعوا أيضا لكسب دعم ترمب باستثناء وزير البيئة، مايكل جوف، الذي انتقد موقف الرئيس الأميركي من إيران.

وقال كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترمب خلال الزيارة، "إن محاولة الرئيس ترمب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم تدخل غير مقبول بالمرة في ديمقراطية بلادنا".

وأضاف في بيان، السبت: "رئيس الوزراء القادم لن يختاره الرئيس الأميركي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".

وبعد فشلها في ثلاث محاولات هذا العام لدفع البرلمان للموافقة على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام إنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم 7 يونيو/حزيران مما يمهد الطريق للمنافسة على خلافتها.

وحتى الآن، قال 12 عضوا في البرلمان إنهم سيترشحون لقيادة الحزب.

وكان ترمب أثنى على جونسون خلال زيارة لبريطانيا في يوليو/تموز 2018، وأوضح أنه يعتقد أنه يملك المهارات اللازمة لكي يكون رئيسا للوزراء، وذلك بعد وقت قصير من استقالة جونسون من منصب وزير الخارجية احتجاجا على تعامل ماي مع ملف الانفصال.

ولم يعلق جونسون، الذي كشف أنه مستعد لتنفيذ الانفصال بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، على تصريحات ترمب الأخيرة.

كما أثنى ترمب على وزير الخارجية الحالي، جيريمي هنت، وهو مرشح أيضا لرئاسة حزب المحافظين، لتعهده بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني.

ويصل ترمب إلى بريطانيا يوم الاثنين في زيارة دولة تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث كما سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في فرنسا وسيقوم بزيارة لأيرلندا.

وزيارة الدولة هذه هي الثالثة فقط لرئيس أميركي إلى بريطانيا.