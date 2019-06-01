38 جريحاً بانفجار في مصنع متفجرات في روسيا

أصيب 38 شخصاً على الأقل بجروح إثر انفجار في مصنع متفجرات كبير في وسط روسيا، السبت، بحسب ما نقلت وكالات أنباء محلية عن أجهزة الطوارئ.

ووقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو في منطقة نيجني نوفغورد. وأفادت التقارير الأولية عن إصابة 19 شخصاً وفقدان اثنين آخرين.

وأكد متحدث باسم جهاز الطوارئ المحلي لوكالة أنباء تاس إصابة "38 شخصاً بجروح، أربعة منهم في حالة حرجة".

وقال إن 25 شخصاً جروحهم متوسطة، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في وزارة الصحة المحلية، إن الضحايا أصيبوا "بجروح طفيفة أو متوسطة الخطورة جراء شظايا" ويتلقون العلاج.

وأكد ديمتري كراسنوف، نائب حاكم مقاطعة نيجني نوفغورد للتلفزيون الروسي الرسمي، أن "شخصين فقدا".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الفيدرالية فتح تحقيق حول انتهاكات محتملة لمعايير السلامة الصناعية في المكان. وقالت أجهزة الطوارئ لوكالات أنباء محلية، إن 300 شخص مع 50 شاحنة تقنية يتولون تنظيف المصنع بعد الانفجار.

وقال متحدثون باسم مصنع "كريستال" لوكالة انترفاكس، إن خمسة أشخاص كانوا يعملون في مكان وقوع الانفجار وتم إجلاؤهم بأمان، بينما لم ترد معلومات متعلقة بأمكنة وجود الجرحى عند وقوع الحادث.

وأكد فريق الإطفاء المحلي لوكالات أنباء أن ليس لديه معلومات عما إذا كان أشخاص آخرون لا يزالون في المصنع.

وصرح متحدث باسم الوزارة المحلية للطوارئ للوكالات "وقع انفجار لأسباب تقنية في إحدى الورش، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع".

وأظهرت صور للمكان نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كبيرة من الدخان بعد وقوع الانفجار.