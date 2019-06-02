تسريب صوتي يكشف فضيحة لقيادات حماس باعوا مساعدات سعودية

تسريب صوتي متداول يكشف عن فضيحة تهز حركة حماس الفلسطينية قبيل انقضاء الشهر الفضيل، تورط فيها قيادي في الحركة، هو أحمد الكرد المعروف باسم أبو أسامة.

التسريب الصوتي جرى بين القياديين في حماس، طاهر النونو مستشار إسماعيل هنية وغازي حمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، يتحدثان فيه عن تلاعب القيادي أبو أسامة، رئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.. بمساعدات إنسانية من السعودية.

قيادة الحركة حاولت احتواء الفضيحة بدفع 30 مليون شيكل إسرائيلي "أكثر من 8 ملايين دولار" لصاحب لحم العجل، واسترجعت لحوم الخرفان، لكن وقع عملية التلاعب كان كبيرا جدا، كما يظهر في التسريب الصوتي.

يحدث هذا في وقت تزداد فيه معاناة الفلسطينيين في غزة جراء انقسام الصف بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة حماس المقالة في غزة.