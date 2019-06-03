ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان لـ30.. والنائب العام يفتح تحقيقاً

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد ضحايا العنف في الاعتصام تجاوز الـ 30، فيما ذكرت وكالة أنباء السودان أن النائب العام شكل لجنة للتحقيق في العنف عند موقع الاعتصام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، ارتفع إلى أكثر من 30.

وأضافت أنه من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى.

موضوع يهمك نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني للعربية/الحدث، الاثنين، فض الاعتصام، مؤكدا أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا... الانتقالي السوداني ينفي فض الاعتصام.. والمعارضة تتحدث عن 13 قتيلا السودان

وكان المجلس الانتقالي السوداني جدد في وقت سابق الاثنين الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن، للتوصل إلى التحول المنشود، معبراً عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات.

فارون من "كولومبيا"

وأشار إلى أن هناك مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، ما استدعى ملاحقتها مشدداً على حرصه على أمن الوطن والمواطنين.

كما نفى في تصريحات لـ"العربية، الحدث" الاثنين، فض الاعتصام، مؤكداً أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار، ولا مانع من الوصول إليه، فيما أكد قادة المعارضة فض الاعتصام ووقوع عشرات القتلى .

وأفاد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن منطقة كولومبيا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشكل خطراً ووجب تنظيفها، لذلك دخلت القوات الأمنية إليها.

ونفى كباشي أي محاولة من قواته لفض الاعتصام بالقوة، موضحاً أن هناك فارين من منطقة كولومبيا إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط واضطر لمطارتهم، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى أن الجهات المعنية تعمل على فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة الاعتصام، والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.