هذه هي الدول التي تحتفل بعيد الفطر الأربعاء

تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية، ما يجعل الثلاثاء 4 حزيران/يونيو متمما لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت كل من مصر وتونس وسوريا والأردن وفلسطين والسودان وإندونيسيا واليابان وأستراليا وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان، مساء الثلاثاء، على أن يكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء الثلاثاء، حيث إن الاثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".

موضوع يهمك أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا... السعودية.. ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر الثلاثاء السعودية

وبعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.

وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.