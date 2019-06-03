محكمة سويدية ترفض طلب اعتقال أسانج بتهمة الاغتصاب

رفضت محكمة سويدية، الاثنين، طلب النيابة توقيف مؤسس موقع "ويكيليكس" رسمياً في السويد بتهمة الاغتصاب، والذي كان سيمهد لطلب تسليمه من بريطانيا.

ويشكل قرار محكمة أوبسالا (شرق السويد) الذي يمكن استئنافه نكسة للادعاء الذي كان يأمل في إصدار مذكرة توقيف أوروبية تمهيداً لنقل الأسترالي إلى السويد قبل إغلاق الملف بالتقادم في أغسطس 2020.

وكانت محكمة ساوث وارك في لندن حكمت بالسجن 50 أسبوعاً على أسانج، مطلع الشهر الماضي، بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها 7 سنوات.

وكان أسانج (47 عاماً) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد، حيث كان متهماً بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.

وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفاً من تسليمه إلى السويد، بل للولايات المتحدة التي تتهمه بـ"القرصنة المعلوماتية".

وأشار فريق العمل إلى أن الاتهامات السويدية تم سحبها، وعليه كان يتعين إلغاء شروط الإفراج المؤقت الأصلي.

وأكد الفريق أن الحكم الصادر بحق أسانج يقترب من أقصى حكم في بريطانيا لانتهاك شروط الإفراج المؤقت وهو 12 شهراً.