بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه إلى 22 طابقا

عرض الجيش الإسرائيلي، الاثنين، لقطات من داخل نفق معقّد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض، قائلاً إنه كان مخصصا لعناصر ميليشيات حزب الله اللبنانية.

ويعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن بداية النفق تقع على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو بارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

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وقال الجيش إنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها حزب الله، مضيفاً أنه قد تم إغلاقها.

وفي رده على العملية الإسرائيلية، قال الأمين العام لحزب الله في يناير/كانون الثاني إن الميليشيات استطاعت دخول إسرائيل لسنوات، لكنه لم يقر بأنها المسؤولة عن حفر الأنفاق.

ودارت آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ورغم تبادلهما الضربات داخل سوريا وفي هضبة الجولان المحتلة فإن الحدود الإسرائيلية اللبنانية هادئة إلى حد بعيد.

وتنظر إسرائيل لإيران باعتبارها أكبر خصم لها، وتعتبر ميليشيات حزب الله التهديد الرئيسي على حدودها. وشنت إسرائيل حملة ضربات عسكرية متزايدة ضدهما في سوريا حيث تقاتلان في الحرب السورية إلى جانب بشار الأسد.