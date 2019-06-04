روسيا تنفي إبلاغ ترمب بسحب عناصرها من فنزويلا

نفى الكرملين، الثلاثاء، أنه أبلغ واشنطن بسحب غالبية عناصره الموجودين في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، خلافاً لما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، للصحافيين "الأمر على ما يبدو يتعلق بإشارة غير مباشرة الى بعض التقارير الإخبارية، لأنه لم تكن هناك رسالة رسمية من روسيا ولا يمكن أن تكون هناك أي رسالة من هذا النوع".

وأكد أن الخبراء العسكريين الروس لا يزالون في فنزويلا "يعملون على صيانة المعدات التي تم تزويدها بها سابقا".

وقال "هذه العملية تجري وفقاً لخطة، ولا نعرف ما المقصود بعبارة: سحبوا عناصرهم".

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وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جهته عن "صدمته" من تغريدة الرئيس الأميركي، ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء القول "لم نقم بأي إعلان لأي أحد، من الواضح أن ترمب قرأ المقال في صحيفة وول ستريت جورنال".

في إشارة إلى مقال نشرته الصحيفة سابقا عن انسحاب خبراء روس من فنزويلا.

وتابع لافروف "لا يمكنني حتى تصوّر من أي مصدر تأتي هذه المعلومات التي تقول إننا أبلغنا الأميركيين بسحب خبرائنا، لكن هذا يثير تساؤلات حول كفاءة المستشارين الذين ينقلون المعلومات إلى الرئيس الأميركي".

وكان ترمب قد غرّد، الاثنين، خلال زيارة دولة إلى بريطانيا قائلا "روسيا أبلغتنا بأنهم سحبوا معظم عناصرهم من فنزويلا".

وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأزمة المستمرة من أشهر في فنزويلا، حيث رمت واشنطن بثقلها خلف حملة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو.

وفي مارس حضّ ترمب روسيا على "الخروج" من فنزويلا، بعد أن قامت موسكو في خطوة تضامنية مع حكومة مادورو بنشر قرابة 100 جندي على أراضيها.

ونفى المجمع الصناعي العسكري الروسي "روستك" معلومات ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تخفيض عدد المستشارين العسكريين إلى "بضع عشرات".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله، إن نحو ألف جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل بضع سنوات.

وأوضحت "روستك" في بيان أن الأرقام المتعلقة بالوجود الروسي في فنزويلا "مبالغ فيها عشرات المرات" مؤكدة أن "عدد العناصر لم يتغير منذ عدة سنوات".

وأضافت "يتوجه فنيون اختصاصيون بشكل منتظم إلى فنزويلا لإصلاح وصيانة المعدات".